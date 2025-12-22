پخش زنده
بزرگداشت شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام با هماهنگی دستگاههای فرهنگی، امنیتی، نظامی و انتظامی در شیراز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در نشست دستگاههای فرهنگی و اجتماعی در شیراز حجت الاسلام والمسلین کلانتری تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) گفت: ۱۷ ماه رجب مصادف است با سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) و مردم شیراز طبق سابقه تاریخی، در ایام شهادت حضرت احمد بن موسی با برگزاری مراسم عزاداری ارادت خود را به اهل بیت ع نشان میدهند.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری افزود: برای بهتر برگزار شدن مراسم شهادت حضرت شاهچراغ لازم است همه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی پای کار باشند.
مراسم بزرگداشت شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) به مدت ۳ شب در حرم مطهر برگزار میشود.
روز چهارشنبههفدهم دیماه و مصادف با ۱۷ رجب هم مردم عزادار به صورت پیاده روی در خیابانهای منتهی به حرم به عزاداری میپردازند.