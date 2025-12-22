مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید گفت: بارش‌های شدید اخیر در استان فارس خسارتی به مجموعه‌های جهانی تخت جمشید و نقش رستم وارد نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد جعفری افزود: با انجام اقدامات پیشگیرانه، روان‌آب‌ها به بیرون از محوطه‌ها هدایت شد و هیچ‌گونه سیلابی در این دو اثر تاریخی رخ نداد.

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید در پاسخ به اینکه آیا شکاف‌های فرونشست زمین در نقش رستم مشکلی ایجاد نکرده است، گفت: فعلا مشخص نیست. فرونشست معمولاً مدتی بعد از بارندگی خود را نشان می‌دهد و در حال حاضر خبری در این خصوص وجود ندارد.

وی ادامه داد: تمام سعی خود را می‌کنیم که آب‌های بارندگی به سمت شکاف‌ها نروند و در بارش‌های اخیر هم تلاش کردیم بارندگی‌ها و آب‌های سطحی وارد داخل شکاف‌ها نشوند، چرا که اگر آب به داخل شکاف‌ها نفوذ کند، در لایه‌های پایینی ایجاد حفره می‌کند و این موضوع خطرناک است.

جعفری درخصوص وضعیت ایوان قدمگاه نیز گفت: ایوان قدمگاه جزو حریم درجه سه تخت جمشید است و چند سال قبل از محل اعتبارات تخت جمشید مرمت شده است، چرا که در حریم درجه سه این مجموعه جهانی قرار دارد.

وی افزود: این اثر در محدوده جغرافیایی شهرستان ارسنجان قرار دارد، اما اگر اعتبارات مرمتی مناسبی در اختیار تخت جمشید قرار داده شود، ما ایوان قدمگاه را مرمت می‌کنیم.

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید با بیان آمادگی این مجموعه برای انجام اقدامات مرمتی تصریح کرد: این آمادگی را داریم که در صورت تأمین اعتبار، با استفاده از ظرفیت کارشناسان مرمتی که از توان علمی بالایی برخوردار هستند و همچنین با بهره‌گیری از استادکاران خوب، بتوانیم این مجموعه را به‌طور کامل حفاظت و مرمت کنیم.