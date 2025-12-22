پخش زنده
امروز: -
سه برنامه «دنگ و فنگ»، «روستا دوستا» و «عصر صبا» روز دوشنبه اول دیماه با موضوعاتی متنوع از طنز اجتماعی تا معرفی جاذبههای گردشگری و آگاهیبخشی در حوزه بهداشت خانواده، تقدیم شنوندگان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه طنز «دنگ و فنگ» در این روز با نگاهی شوخطبعانه به چالش رقابت نابرابر تولیدکنندگان و کارآفرینان کوچک در برابر بنگاههای بزرگ تولیدی میپردازد و با آیتمهای نمایشی و روایتهای برگرفته از زندگی واقعی ، مسائلی ، چون نابرابری امکانات ، دشواری دسترسی به بازار، فشارهای اقتصادی و کمبود حمایتهای مؤثر از تولیدکنندگان خرد را بررسی میکند.
این برنامه با بازی حمید پارسا و مونا قنادها و به تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ پخش میشود.
برنامه «روستا دوستا»
در بخش گردشگری و معرفی فرهنگ بومی، «روستا دوستا» شنوندگان را به سفری شنیدنی به روستای پشگر در شهرستان بهبهان میبرد.
روستایی با پیشینهای کهن، نخلستانها و چشماندازهای طبیعی که آداب و رسوم محلی، مشاغل سنتی و ظرفیتهای گردشگری آن روایت میشود.
این برنامه تلاش دارد تصویری زنده از سبک زندگی ساده و صمیمی مردم جنوب کشور ارائه دهد.
برنامه «عصر صبا»
همچنین «عصر صبا» در همین روز با رویکردی اجتماعی و آموزشی، به موضوع شیوع آنفولانزا در میان کودکان و نقش آنها در انتقال بیماری به خانواده میپردازد.
این برنامه با لحنی صمیمی، راهکارهای پیشگیری، توجه به نشانههای اولیه بیماری و رعایت بهداشت فردی را برای کاهش انتقال بیماری در خانه و مدرسه ارائه میکند و از شنوندگان میخواهد تجربهها و پرسشهای خود را از طریق راههای ارتباطی برنامه به اشتراک بگذارند.
«عصر صبا» شنبه تا چهارشنبه به تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی و اجرای شیوا رضاییزاده پخش میشود.