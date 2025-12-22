پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: زعفران کاران بیضا امسال ۵۶ کیلوگرم زعفران به ارزش ۸۴ میلیارد ریال برداشت و به بازارهای مصرف عرضه کردند.
صدیقه مویدی افزود: سطح مزارع زعفران شهرستان بیضا امسال ۱۴ هکتار است که این میزان سطح کشت نسبت به پارسال ۱۷ درصد افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: اغلب زعفرانکاران این شهرستان خردهمالک هستند یا مزارعی در سطح کوچک دارند که کشت این محصول کم آب بر ،درآمدزایی مناسبی برای آنان به همراه دارد.
مویدی گفت: شرایط مساعد آب و هوایی همراه با تغذیه مناسب و رعایت اصول فنی را از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد زعفران در سال جاری بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا بیان کرد: کاشت زعفران با هدف ترویج و جایگزینی گیاهان با نیاز آبی کم است، و به دلیل صرفه اقتصادی بالا برای خانوادهها در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.