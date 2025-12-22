پخش زنده
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: گلخانهها امکان تولید محصول را در تمام فصول دارند و تولید محصولات کشاورزی در فصل سرد زمستان رونق خاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز فروزان فر افزود: گلخانه داران باید قبل از رسیدن به فصل سرما پوشش گلخانههای خود را بررسی و ترمیم کنند و برای گلخانهها پوشش دوم را به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و اقتصادی شدن تولید داشته باشند.
او با بیان اینکه با توجه به احتمال قطع برق در شرایط جوی نامساعد، لازم است ژنراتور برق اضطراری واحد تولیدی در وضعیت آماده به کار باشد و سوخت کافی برای آن تامین شده باشد، تصریح کرد : این امر از اختلال در فعالیتهای واحد تولیدی و خسارت به محصولات جلوگیری میکند.
در استان همدان بیش از ۹۰ درصد گلخانهها گاز سوز هستند و تنها ۱۰ درصد از گلخانههای این استان از سوخت دوم یا سوخت گازوئیل استفاده استفاده میکند.
هم اکنون بیش از ۳۰۰ هکتار گلخانه در قالب ۶۰۰ واحد تولیدی در استان همدان فعال است و انواع محصولات سبزی و صیفی را تولید میکنند.
عمده محصول سبزی و صیفی استان همدان محصولات صادراتی است که به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای اوراسیا و روسیه صادر میشود.