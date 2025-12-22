پخش زنده
مشاور وزیر میراث فرهنگی گفت: نخستین رویداد «میراث مشترک، پیوند پایدار» با عنوان «شب ایران و قزاقستان» امروز با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گردشگری دو کشور در کاخ نیاوران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیماحجتالله ایوبی، گفت: مرکز امور بینالملل و دیپلماسی فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سلسله برنامههایی را با عنوان «میراث مشترک، پیوند پایدار» طراحی و اجرا کرده است. هدف از برگزاری این برنامهها، معرفی ظرفیتهای متنوع کشورها و بررسی زمینههای همکاری مشترک در حوزههای میراث فرهنگی، پروژههای مشترک، گردشگری و صنایعدستی است.
او افزود: در قالب این برنامهها، شبهای فرهنگی کشورهای مختلف برگزار میشود تا فرصتی برای آشنایی بیشتر با داشتهها و ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گردشگری ملتها فراهم آید.
ایوبی گفت: نخستین رویداد از این سلسله برنامهها، همزمان با شبهای یلدایی، با عنوان «شب ایران و قزاقستان» امروز دوشنبه از ساعت ١٨ در کاخ نیاوران و در تالار آبی برگزار میشود. این برنامه با همکاری سفارت جمهوری قزاقستان در ایران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار خواهد شد. در این رویداد، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، و همچنین سفیر جمهوری قزاقستان سخنرانی خواهند کرد.
او ادامه داد: در بخش هنری این مراسم، گروه موسیقی قزاقستان با نام «سرپر» (Serpr) به اجرای موسیقیهای اصیل و سنتی این کشور خواهد پرداخت. همچنین گروه موسیقی ایرانی به سرپرستی مرتضی گودرزی، نوازنده و خواننده موسیقی خراسان، برنامهای ویژه برای این شب اجرا خواهد کرد. علاوه بر این، با نصب چادر یورت و برپایی نمایشگاه عکس و صنایعدستی قزاقستان، مهمانان با جلوههایی از فرهنگ، هنر و سبک زندگی مردم این کشور از نزدیک آشنا خواهند شد.
او تاکید کرد: این برنامه بستری برای بهرهگیری از میراثهای مشترک، بهویژه میان کشورهای همسایه، با هدف ایجاد ارتباطات پایدار، تعمیق پیوندهای دوستی میان ملتها و استفاده از همه ظرفیتها برای توسعه گردشگری و اجرای برنامههای مشترک در معرفی داشتههای فرهنگی کشورهاست.