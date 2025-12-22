فرآیند دوازدهمین دوره جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران از امروز (اول دی) آغاز شد و شرکت‌های معدنی تا ۲۱ دی‌ماه فرصت ثبت‌نام در این رویداد تخصصی را دارند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) دبیر جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی ایمیدرو، ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های معدنی با ثبت‌نام آغاز می‌شود. پس از ارائه آموزش‌های تخصصی به کارکنان، شرکت‌ها اظهارنامه فعالیت خود را بر اساس مدل اختصاصی جایزه تدوین می‌کنند.

علی بهرامی‌راد، افزود: تیم ارزیابان مجرب در محل شرکت‌ها حضور یافته و سطح بهره‌وری را تعیین می‌کنند. در پایان، در همایشی در نیمه دوم آذر ۱۴۰۵ با حضور مقامات رسمی، از شرکت‌های برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.

بهرامی‌راد با اشاره به تمایز این جایزه از سایر رویدادها، «تخصصی‌سازی مدل و معیارها» متناسب با چالش‌های معدنی را برجسته کرد و گفت: همه اصول جایزه با شرایط حوزه معدن و صنایع معدنی انطباق کامل دارد.

وی مزایای دیگر را رایگان بودن ثبت‌نام، آموزش و ارزیابی، ارائه گزارش بازخورد جامع به عنوان نقشه راه بهبود، و کمک ارزیابان ارشد در تعریف طرحهای عملیاتی (در صورت درخواست شرکت) برشمرد.

دبیر جایزه یادآور شد این رویداد از سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و طی ۱۱ دوره، حضور ۳۸۳ شرکت را ثبت کرده است. جایزه اخیراً (مهرماه امسال) تأیید اعتبار مجدد از سازمان ملی بهره‌وری ایران دریافت کرده است.

شرکت‌های علاقه‌مند می‌توانند تا ۲۱ دی با مراجعه به سایت https://imidro.gov.ir/bahrevari (بخش ثبت‌نام)، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال کنند.