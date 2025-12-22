امروز: -
مهار فرونشست زمین با آبخیزداری

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱- ۱۶:۱۲
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
خبرهای مرتبط

جان دوباره طرح‌های آبخیزداری در ارسنجان

مهار سیلاب و تقویت حیات اقتصادی در سایه بارش‌های پاییزی

حفظ خاک، رطوبت و حیات طبیعی در سایه آبخیزداری

برچسب ها: آبخیزداری ، فرونشست زمین
