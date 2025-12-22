فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با تأکید بر نقش کلیدی هادیان سیاسی سپاه و بسیج، آنان را ستون اصلی مقابله با هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمن دانست.

هادیان سیاسی سپاه و بسیج، سنگربانان فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در همایش هادیان سیاسی سپاه و بسیج با اشاره به اهمیت جایگاه این قشر تأثیرگذار اظهار داشت: هادیان سیاسی سپاه و بسیج، ستون اصلی مقابله با هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمن هستند و نقش مهمی در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه جنگ امروز دشمنان، جنگ شناختی و رسانه‌ای است، افزود: تقویت بصیرت و آگاهی سیاسی در جامعه از مهم‌ترین مأموریت‌های هادیان سیاسی به شمار می‌رود.

در ادامه این همایش، حجت‌الاسلام علی محمدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه امیرالمؤمنین (ع)، با اشاره به رسالت خطیر هادیان سیاسی گفت: وظیفه اصلی هادیان سیاسی، انتقال صحیح گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امامین انقلاب به نسل‌های جدید است.

وی تأکید کرد: استمرار انقلاب اسلامی در گرو تبیین درست مبانی فکری و ارزشی آن و ارتباط مؤثر با نسل جوان است که هادیان سیاسی در این مسیر نقشی تعیین‌کننده دارند.