توافقنامه راهبردی پژوهشگاه فضایی ایران و زیستبوم فناوری و نوآوری اطلس با تمرکز بر توسعه ژئوماتیک امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این توافقنامه در راستای تحقق سیاستهای کلان کشور در حوزه توسعه اقتصاد دانشبنیان، حل نظام مسائل فناورانه و تقویت زیستبوم نوآوری به امضا رسید.
این توافقنامه با هدف ایجاد چارچوبی منسجم و پایدار برای همافزایی ظرفیتهای پژوهشی، فناورانه، اجرایی و بازارمحور و ساماندهی و توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری ژئوماتیک کشور منعقد شده است. بر اساس این توافق، پژوهشگاه فضایی ایران و شرکت گروه افق فرتاک خاورمیانه با مشارکت شرکت توسعه فناوری مکانمحور سپهر به عنوان کارگزار محور ژئوماتیک، همکاری راهبردی خود را آغاز کردند.
وحید یزدانیان، معاون وزیر و سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران با تأکید بر نقش راهبردی فناوریهای مکانمحور، دادههای مکانی و ژئوماتیک در زنجیره ارزش صنعت فضایی و نظام تصمیمسازی کشور، این توافقنامه را بستری مؤثر برای اتصال ظرفیتهای علمی و فناورانه به نیازهای واقعی کشور دانست و تصریح کرد: توسعه هدفمند زیستبوم نوآوری، هدایت توان شرکتهای دانشبنیان به سمت حل مسائل ملی و بهرهگیری از سازوکارهای نوین شناسایی، ارزیابی و اعتبارسنجی فناوران، از اولویتهای اصلی پژوهشگاه فضایی ایران به شمار میرود.
در چارچوب این توافقنامه، محورهای متنوعی از همکاری مشترک پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به شناسایی، ارزیابی و اعتبارسنجی فناوران و نوآوران، نیازسنجی بازار و تعریف چالشهای فناورانه در قالب نوآوری باز، دیدهبانی و سیاستپژوهی فناوری، همرسانی عرضه و تقاضای فناوری، توسعه بازار و تجاریسازی دستاوردها، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی، توانمندسازی فنی و کسبوکاری، راهاندازی مراکز نوآوری و شتابدهی مشترک، شبکهسازی ملی، توسعه تعاملات بینالمللی و صادرات فناوری، آموزش تخصصی نیروی انسانی و ترویج فرهنگ نوآوری اشاره کرد.
در این همکاری، «جایزه ملی فناوری و نوآوری اطلس» به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی ساماندهی و مدیریت زیستبوم فناوری و نوآوری، بهویژه در حوزه ژئوماتیک، نقش محوری ایفا کرده و بستری برای شناسایی، رتبهبندی و اتصال مؤثر فناوران به نیازهای صنعت و بازار فراهم می کند.
همچنین به منظور راهبری، نظارت و تضمین حسن اجرای برنامهها و فعالیتهای مشترک، کارگروه راهبری مشترکی با حضور نمایندگان تامالاختیار طرفین تشکیل میشود که مسئولیت تدوین برنامههای عملیاتی، نظارت بر پیشرفت همکاریها و حلوفصل مسائل اجرایی را بر عهده خواهد داشت.
این توافقنامه گامی مؤثر و راهبردی به منظور تقویت نقش پژوهشگاه فضایی ایران در توسعه زیستبوم ملی فناوری و نوآوری، تعمیق تعامل با بخش خصوصی و بهرهبرداری هدفمند از ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور در حوزه ژئوماتیک و فناوریهای فضایی به شمار میرود.