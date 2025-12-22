بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیین امضای تفاهمنامه ۸۰۰ میلیارد تومانی اجرای طرحهای مسئولیتهای اجتماعی پتروشیمیهای منطقه پارس جنوبی با هدف حمایت از محیط پیرامون صنعت چهار شهرستان جنوبی، با حضور نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس، فرمانداران و مدیران عامل پتروشیمیهای منطقه برگزار شد.
دبیر شورای راهبردی پتروشیمیهای پارس جنوبی و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس در آیین امضای تفاهمنامه ۸۰۰ میلیارد تومانی که در پتروشیمی هنگام عسلویه برگزار شد، گفت: تا کنون ۶۱ درصد تعهدات گذشته پیشرفت داشته و تخصیص اعتبارات نیز به خوبی انجام شده است.
سخاوت اسدی افزود: مصوبات سفر دوم دولت نیز با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و تخصیص اعتبار همراه بوده است و اجرای طرحها با هماهنگی فرمانداران و شورای برنامهریزی استان در مسیر عملیاتی شدن قرار دارد.
وی ادامه داد: در برخی طرحها مانند جاده سیراف-جم، تعهد ما ۷۰ میلیارد تومان بوده که ۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شده است تا محرومیتها کاهش یابد و فرآیند تخصیص اعتبارات سریعتر انجام شود.
دبیر شورای راهبردی پتروشیمیهای پارس جنوبی یادآور شد: در شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی، همه تلاشها معطوف به رفع نیازمندیهای منطقه است و تعریف طرحها بر اساس اولویت، تایید فرمانداران و شورای برنامهریزی استان انجام میشود.
وی ادامه داد: عقبماندگی برخی شرکتها باید جبران شود و طرحها به سرعت عملیاتی شوند.
اسدی همچنین به تخصیص اعتبارات تفاهمنامه به شهرستانهای جنوبی استان بوشهر اشاره کرد و گفت: سهم هر شهرستان از ۸۰۰ میلیارد تفاهمنامه به این صورت است که عسلویه و کنگان هر کدام ۲۵۰ میلیارد تومان، جم ۱۷۰ میلیارد تومان و دیر ۱۳۰ میلیارد ریال سهم دارند که این منابع برای اجرای طرحهای آموزشی، بهداشتی، زیربنایی و محیط زیستی اختصاص مییابد تا نیازهای واقعی مردم مناطق پیرامونی صنعت بهصورت ملموس پاسخ داده شود.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس در پایان تأکید کرد: اعتبارات تفاهمنامه امروز ۱۰۰ درصد تخصیص یافته و انتظار داریم مدیران اجرایی طرحها بلافاصله عملیات اجرایی را آغاز کنند تا آثار مثبت فعالیتهای صنعتی بهصورت ملموس در زندگی مردم مناطق جنوبی استان بوشهر دیده شود.