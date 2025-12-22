پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان گفت:امسال ۷۰ اثر از استان آمادهسازی و جهت بررسی و ثبت نهایی به دبیرخانه شورای ثبت کشور در تهران ارسال شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،عطا حسنپور با اشاره به ثبت ۲ هزارو ۷۹۵ اثر از استان در فهرست آثار ملی کشور افزود: این تعداد شامل ۷۵ اثر طبیعی، ۵۶ اثر منقول، ۲۴۹۰ اثر غیرمنقول و ۱۷۴ اثر ناملموس (معنوی) است که آثار معنوی بهصورت مشترک با دیگر استانها ثبت شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری لرستان با اشاره به ارسال و آماده سازی و ۷۰ اثر از استان در سال جهت ثبت و بررسی به دبیرخانه شورای کشور ،افزود: استان لرستان رتبه دوم کشور را در زمینه تعداد آثار ثبتشده ملی دارا است و در بین استانها، مقام نخست را در تعداد ثبت آثار غیرمنقول به خود اختصاص داده است.