پخش زنده
امروز: -
معاون شوراهای حل اختلاف استان یزد از برگزاری پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی میبخشم» به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا حسینبیگی گفت: این برنامه با شعار «با گذشت، سرنوشت یک زندگی را رقم بزنیم» برگزار میشود و تا ۲۰ دی ماه ادامه دارد.
وی از طرفین دعاوی دعوت کرد با مشارکت در این پویش، گامی در راستای گسترش فرهنگ گذشت و صلح در جامعه بردارند.
معاون شوراهای حل اختلاف استان تأکید کرد که این پویش در راستای ترویج ارزشهای اسلامی و تقویت روحیه گذشت و سازش در جامعه طراحی شده است.