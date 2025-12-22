پخش زنده
معاون درمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پایداری حال عمومی دانشجوی دختر آسیب دیده از حمله سگهای ولگرد در دانشگاه تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جعفر روحی گفت: صبح امروز خانم «فائزه جهانبخش» دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه تبریز، مورد حمله سگهای ولگرد در محوطه دانشگاه تبریز قرار گرفت و آسیب دید.
وی ادامه داد: در اسرع وقت با اطلاع انتظامات دانشگاه، این دانشجو توسط اورژانس به بیمارستان امام رضا (علیه السلام) تبریز منتقل و اقدامات ضروری و مراقبتهای لازم از جمله واکسیناسیون، سی تی اسکن، اقدامات درمانی لازم انجام شد و احتمال خطر رفع شده و این دانشجو در حال انتقال به بخش بستری است و حال عمومی وی پایدار است.