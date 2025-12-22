به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جعفر روحی گفت: صبح امروز خانم «فائزه جهانبخش» دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه تبریز، مورد حمله سگ‌های ولگرد در محوطه دانشگاه تبریز قرار گرفت و آسیب دید.

وی ادامه داد: در اسرع وقت با اطلاع انتظامات دانشگاه، این دانشجو توسط اورژانس به بیمارستان امام رضا (علیه السلام) تبریز منتقل و اقدامات ضروری و مراقبت‌های لازم از جمله واکسیناسیون، سی تی اسکن، اقدامات درمانی لازم انجام شد و احتمال خطر رفع شده و این دانشجو در حال انتقال به بخش بستری است و حال عمومی وی پایدار است.

جعفر روحی - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز