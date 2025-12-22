به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست از شهید مفتح به عنوان شخصیت برجسته علمی - دینی و انقلابی یاد کرد که ۵۱ سال از عمر خود را در زمینه‌های تدریس، تحقیق و تبلیغ گذراند و از معدود افرادی بود که به هر ۳ نهاد علمی دانشگاه، حوزه و آموزش و پرورش توجه جدی داشت.

سید عباس صالحی گفت: شهید مفتح از شخصیت‌های حاضر و غایب است، حاضر به این لحاظ که هر سال در هفته وحدت حوزه و دانشگاه از او یاد می‌شود، اما غایب به این علت که آنچنان که شایسته اوست جایگاه علمی و اخلاقی او مورد بازخوانی قرار نگرفته و برگزاری این کنگره فرصتی برای باز خوانی مجدد این شخصیت موثر در فضای فکر، اندیشه و انقلاب است.

او با اشاره به فاصله‌های ایجاد شده بین نسل‌ها و بین نهاد‌های مختلف از جمله مسجد و دانشگاه و حوزه و دانشگاه در شرایط فعلی جامعه تصریح کرد: برگزاری این کنگره‌ها می‌تواند به کاهش یا رفع این فاصله‌ها کمک کند و به همین لحاظ در کنگره شهید مفتح باید با بهره گیری از ابزار‌های مختلف علمی، پژوهشی و هنری برای همه قشر‌های مختلف مردم جریان سازی شود.

استاندار همدان هم گفت: در شرایط امروز جامعه و گسترش فضای مجازی که الگو‌های مغایر با فرهنگ غنی ایرانی، اسلامی را به نسل جوان و نوجوان ما معرفی می‌کنند، باید از شخصیت‌های برجسته‌ای مانند شهید مفتح برای الگوسازی و تقویت هویت ملی بین این قشر بهره گیری و در برگزاری این کنگره ها، برنامه‌ها متناسب با نیاز امروز جامعه و در قالب‌هایی جذاب طراحی شود.

حمید ملانوری شمسی افزود: در کنار وحدت حوزه و دانشگاه که شهید مفتح محور اصلی آن بوده، امروز به وحدت عملی هم نیاز داریم و باید در موضوعات مدیریتی، از تولیدات علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برای رفع نیاز‌های جامعه بهره ببریم.

حجت الاسلام والمسلمین مفتح فرزند شهید مفتح هم با تاکید بر شناساندن الگو‌های شخصیتی مانند شهید مفتح با دانشگاهیان و حوزویان، گفت: شهید مفتح با وجود جایگاه والای علمی در حوزه علمیه، تنها کسی بود که هر دو مرکز علمی دانشگاه و حوزه را از دو زاویه طلبگی و دانشجویی لمس کرد و در فعالیت‌های مبارزاتی پیش از انقلاب و جذب نیرو‌های مردمی نقش موثر داشت.

حجت الاسلام والمسلمین حمید ملکی قائم مقام حوزه‌های علمیه کشور هم برگزاری این کنگره‌ها را نشان دهنده بالندگی و رشد یافتگی جامعه برای شناخت ارزش‌ها و مفاخر بیان و ابراز امیدواری کرد برگزاری کنگره شهید مفتح زمینه ارتباط حوزه و دانشگاه را فراهم کند.

محمد کاظم حجازی دبیر کنگره شهید مفتح هم گفت: شخصیت این شهید بستر مناسبی برای فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی است و قرار است تا زمان برگزاری کنگره کتاب‌های بر جای مانده از وی بازنویسی و یا کتاب‌های جدید برای معرفی شخصیت وی چاپ شود.

در پایان این نشست از پوستر کنگره شهید مفتح رونمایی شد.