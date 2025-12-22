به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم معارفه سید کاظم ساداتی فیروز آباد، رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با حضور رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور با تکریم و تشکر از حجت الاسلام سید قاسم حسینی کوه کمری رئیس سابق شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور که به مقام بازنشستگی نائل شده است، از خدمات وی در رسیدگی به پرونده های کیفری دیوان قدردانی کرد و برای قاضی ساداتی فیروز آباد رئیس جدید شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور آرزوی توفیق و موفقیت در انجام امور محوله را نمود.

این معارفه با حضور حجت الاسلام سیدرضا سیدکریمی حسینی معاون قضائی دیوان عالی کشور و مستشاران شعبه سی و نهم دیوان برگزار شد.

گفتنی است، سید کاظم ساداتی فیروز آباد پیش از این مستشار شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور بوده است.