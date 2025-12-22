هفته هشتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سوم دیماه در شهر‌های تهران (دو دیدار)، اسلامشهر، اردکان، نور، رفسنجان و اصفهان پیگیری می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار این هفته که پنجاهمین مسابقه مرحله مقدماتی است، تیم پیکان تهران با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه پنجم جدول رده بندی از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم میزبان فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی است که این با توجه به حساسیت‌هایی که دارد، این دیدار از شبکه ورزش سیما به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

شاگردان بهروز عطایی که با پیروزی برابر رازین پلیمر در دیدار معوقه هفتم ششم به صدرنشینی شش هفته‌ای شهداب پایان دادند و به عنوان تنها تیم بدون شکست مسابقات در رتبه نخست جدول قرار گرفتند، برای تداوم رکورد خود و قدرت نمایی در لیگ برتر تمام تلاش خود را برای پیروزی در این دیدار خواهند کرد.

از سوی دیگر تیم پیکان با هدایت محمدرضا تندروان مربی تیم ملی به دنبال بازگشت به دوران اوج خود در سوپر لیگ والیبال ایران است، تیمی که از سال ۱۳۷۵ در لیگ برتر مردان حضور دارد و امسال سی‌وامین حضور متوالی خود را در این رقابت‌ها را تجربه می‌کند. تیم والیبال پیکان تهران با ۱۲ دوره قهرمانی، پرافتخارترین تیم شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر والیبال ایران نیز است که شش عنوان نایب قهرمانی و شش مدال برنز نیز در پرونده کاری خود در این رقابت‌ها دارد و امسال با تیمی متفاوت برای کسب عنوان قهرمانی پا به میدان لیگ برتر گذاشته است.

تیم چادرملو که با پنج برد و ۱۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول است این هفته در اردکان میزبان شهرداری ارومیه است که با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه چهارم است که دو تیم برای پیروزی در این مسابقه و ارتقای جایگاه خود در جدول رده بندی به میدان خواهند رفت. رویایی اندیشه‌های علیرضا طلوع کیان و عبدالرضا علیزاده دو مربی جوان و خوش فکر لیگ برتر که هر کدام سبک خاص خود را در مسابقات دارند، می‌تواند بر زیبایی‌های این دیدار بیافزاید.

دیدار دو تیم مهرگان نور (دو برد، هفت امتیاز و رتبه یازدهم) و پاس گرگان (دو برد، هشت امتیاز و رتبه نهم) نیز همین شرایط را دارد با این تفاوت که باشگاه مهرگان برای بهبود عملکرد خود در هفته ششم با نقی زکایی خداحافظی کرد و سکان هدایت تیم را به رحمان محمدی راد که تجربه کار با مربیان بزرگ دنیا و مربیگری در تیم ملی والیبال کشورمان را در پرونده کاری خود دارد، سپرد. رحمان و شاگردانش برای پیروزی در این دیدار و تغییر در روند تیمی به برد مقابل نماینده گرگان انگیزه مضاعف دارند و هر دو تیم برای فاصله گرفتن از قعر جدول محکوم به پیروزی در این دیدار هستند.

طبیعت اسلامشهر که در شب یلدا موفق به شکست مس در دیدار معوقه هفته ششم شد، این هفته مقابل سایپا که با یک برد در جایگاه سیزدهم قرار دارد، به زمین مسابقه خواهد رفت. شاگردان ابراهیم وادی در بازی خانگی دیگر فرصتی مناسب برای پیروزی و بهبود جایگاه خود در جدول دارند. سایپا نیز برای فرار از قعر جدول نیاز به پیروزی و کسب امتیاز در این مسابقه دارد که رویایی این دو تیم در سالن شهید بیضایی سالن اسلامشهر می‌تواند برای هوادارن طبیعت که با سه برد و هفت امتیاز هم اکنون در رده هشتم جدول رده بندی قرار دارد، جذاب‌تر از همیشه باشد.

اما شهرآورد تهرانی‌ها چهارشنبه در حالی از ساعت ۱۶ در خانه والیبال آغاز می‌شود که تیم‌های رازین پلیمر (دو برد، هفت امتیاز و رتبه دهم) و صنعگران امید (سه برد، ۱۰ امتیاز و رتبه هفتم) که در بازی قبل خود شکست خوردند، بعد از گذشت سه روز از آخرین بازی و ریکاوری برای جبران مافات و کسب پیروزی در این دیدار جدالی حساس و نفس گیر خواهند داشت. دو تیم جوان حاضر در لیگ برتر که معمولا مقابل تیم‌ها به آسانی امتیاز نمی‌دهند و تا اینجای کار برای تمامی تیم‌ها قابل احترام بودند و حرفی برای گفتن داشتند.

این شهرآورد در حالی برگزار می‌شود که شرایط برای تیم صنعتگران سخت‌تر است، زیرا پس از شکست برابر استقلال از گنبد راهی تهران شده است، اما رازین در بازی خانگی خود مغلوب فولاد سیرجان ایرانیان شد.

جدال دو تیم کویری ایران در رفسنجان نیز در هفته هشتم جذابیت خاصی خواهد داشت و مس قعر نشین که با یک برد و دو امتیاز، میزبان شهداب یزدی است که تیم دوم جدول با شش برد و ۱۹ امتیاز است. رقابت شاگردان بادرنگین و مهدی مهدوی با وجود اختلاف در رتبه تیم‌ها در جدول رده بندی می‌تواند جالب توجه باشد. باید دید که آسیا میزبان می‌تواند مقابل تیم با شخصیت و پر ستاره شهداب بزد که عزم خود را برای قهرمانی در لیگ برتر جزم کرده، امتیازی بگیرد یا پیروز این میدان و مسابقه شود؟

در آخرین دیدار هفته هشتم لیگ برتر مردان تیم فولاد مبارکه سپاهان که با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه سوم جدول است، میزبان استقلال گنبد در سالن ملت اصفهان است. شاگردان کامبیز یعقوبی که معمولا در اکثر مسابقات به داوری و ویدئو چک معترض هستند، در تیم گنبد که روز یکشنبه دومین برد خود را با شکست صنعتگران به دست آوردند و با پنج امتیاز در رتبه دوازدهم قرار گرفتند، انگیزه مضاعفی برای این دیدار دارند، اما نباید فراموش کنیم که سپاهان باشگاهی حرفه‌ای است که با هدایت محمد محمدکاظم مربی جوان، با اخلاق و خوش فکر والیبال ایران از امتیاز میزبانی نیز در این مسابقه برخودار است و غفور و یارانش تمام تلاش خود را برای کسب هر سه امتیاز این دیدار خواهند کرد.

برنامه کامل دیدار‌های هفته هشتم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

تهران، سالن زنده‌یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۵:۳۰

پیکان تهران – فولاد سیرجان ایرانیان

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – سایپا تهران

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

رازین پلیمر – صنعتگران امید

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادر ملو اردکان – شهرداری ارومیه

نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

مهرگان نور – پاس گرگان

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – شهداب یزد

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال گنبد