ممنوعیت سوئیسی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱- ۱۶:۳۲
خبرهای مرتبط

وزیر کشور سوئیس: با ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان موافقم!

به دنبال محدودیت شبکه های اجتماعی برای نوجوانان هستیم

اینفلوئنسرها فقط در موضوعی که تخصص دارند مجاز به انتشار محتوا هستند

ممنوع شدن استفاده از فضای مجازی برای زیر شانزده ساله ها

برچسب ها: ممنوعیت استفاده ، شبکه‌های اجتماعی ، سوئیس
