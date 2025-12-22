اجلاسیه سالانه مجمع بسیجیان شهرستان بدره با تمرکز بر مسائل اولویت‌دار اجتماعی، کشاورزی و سلامت برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در این اجلاسیه، اعضای تخصصی مجمع بسیج شهرستان بدره مهم‌ترین مشکلات منطقه از جمله افزایش آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه طلاق، و ضرورت توسعه کشاورزی و ارتقای بهداشت و سلامت را بررسی کردند.

مسئولان حاضر بر نقش کارگروه‌های تخصصی مجمع بسیج در احصای مسائل، ارائه راهکار‌های اجرایی و مطالبه‌گری مردمی تأکید کردند و نوآوری را شرط پویایی و اثرگذاری بسیج دانستند.

در پایان، سه طرح تخصصی در حوزه‌های زنان و خانواده، کشاورزی و بهداشت و سلامت برای ارائه به مسئولان شهرستان و استان جمع‌بندی شد.

مجمع بسیج شهرستان بدره متشکل از شش کارگروه تخصصی است که به‌صورت سالانه نتایج بررسی‌های خود را در قالب اجلاسیه ارائه می‌کند.