به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی: در ساعت ۱۰:۲۵ امروز و در پی اعلام حادثه آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی سمند در شهرک رضوی اراک به سامانه اورژانس ۱۱۵، متأسفانه دو مرد جوان ساله که سرنشینان این خودرو بودند، جان خود را از دست دادند.

بر اساس اطلاعات اولیه، با اعلام این حادثه کارشناسان اورژانس در محل حاضر شدند، اما متأسفانه هر دو سرنشین خودرو، در صحنه حادثه و قبل از رسیدن آمبولانس فوت شدند.