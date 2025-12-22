پخش زنده
مدیر منطقه دو شهرداری یزد از شهروندان خواست بناها و دیوارهای ناایمن مشرف به معابر عمومی سطح شهر را به ۱۳۷ شهرداری گزارش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابویی گفت: شهر یزد دارای بافتهای متنوع شهری است که بخشی از آن شامل بافتهای تاریخی و فرسوده میشود. این بناها، بهویژه ساختمانهای خشتی قدیمی، در شرایط فرسایش شدید و با تغییرات جوی و بارندگیها بیش از پیش در معرض تخریب قرار میگیرند.
وی افزود: عمده این تخریبها مربوط به ساختمانهای بلااستفاده و رهاشدهای است که دارای قدمت بالا، مالکین متعدد یا وضعیت مالکیتی نامشخص هستند و به همین دلیل رسیدگی به آنها با پیچیدگیهای حقوقی همراه است.
مدیر منطقه دو شهرداری یزد با اشاره به بازدید میدانی انجامشده اظهار داشت: در شب بارندگی اخیر، بنده به همراه همکاران از وضعیت خطرناک چند خانه متروکه در محله اکبرآباد، کوچه هفت شهید نصیری بازدید کردیم. بخش عمدهای از گزارشهای مردمی مورد تأیید قرار گرفت و اقدامات رفع خطر موقت در محل انجام شد.
ابویی ادامه داد: بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که به موضوع رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته مشرف به معابر عمومی میپردازد، شهرداری پس از طی مراحل قانونی میتواند وارد عمل شود. با این حال، از آنجا که این املاک در حریم خصوصی افراد قرار دارند، ورود به آنها نیازمند طی فرآیند قضایی و اخذ دستور مقام دادستانی است.
وی از صدور اخطار به مالکین و پیگیری وضعیت مالکیت این بناها خبر داد و گفت: برای تسریع در روند ایمنسازی، جلسهای با معتمدین محله برگزار و قرار شد با دعوت از مالکین، زمینه همکاری با شهرداری فراهم شود. در صورت عدم همکاری، اقدامات قانونی لازم از مسیر قضایی دنبال خواهد شد.
مدیر منطقه دو شهرداری یزد ابراز امیدواری کرد با همکاری شهروندان، معتمدین محلی و دستگاه قضایی، خطرات موجود در این محدوده و سایر نقاط مشابه شهر هرچه سریعتر برطرف شود.