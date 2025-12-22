دستگاه قضا تسهیلگر اجرای طرحهای عمرانی روستا
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران: نقش دستگاه قضایی در تسهیل اجرای طرحهای عمرانی، بهسازی بافتهای روستایی و حل موانع پیشروی توسعه روستاها راهگشاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و قضایی در راستای رفع مشکلات روستاها و تسریع در روند توسعه عمرانی تأکید شد.
در این دیدار، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران با قدردانی از پیگیریها، حضور مستمر و بازدیدهای میدانی دادستان شهرستان رامسر، نقش دستگاه قضایی را در تسهیل اجرای طرحهای عمرانی، بهسازی بافتهای روستایی و حل موانع پیشروی توسعه روستاها بسیار مؤثر و راهگشا توصیف کرد و افزود: تعامل مثبت و همراهی دادستانی، زمینه خدمترسانی بهتر و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کرده است.
بهمن سامخانیان دادستان رامسر نیز در این نشست با تقدیر از حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران، اقدامات بنیاد مسکن در حوزه مقاومسازی مسکن روستایی، اجرای طرحهای هادی و توجه به مطالبات مردم روستاها را ارزشمند دانست و تأکید کرد: دادستانی در چارچوب قانون و با نگاه حمایتی، از برنامهها و پروژههایی که منجر به توسعه پایدار روستاها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان میشود، حمایت خواهد کرد.
وی حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم را از الزامات مدیریت کارآمد دانست و افزود: پیگیری مشکلات روستاها با همکاری دستگاههای اجرایی، میتواند بسیاری از دغدغههای مردم را برطرف کرده و مسیر پیشرفت متوازن شهرستان را هموار سازد.
در پایان این دیدار، بر تداوم همکاری مشترک، افزایش نظارت میدانی و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در روستاهای شهرستان رامسر تأکید شد.