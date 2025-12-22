به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم افتتاح اداره حفاظت محیط زیست صیدون با حضور مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و این شهرستان برگزار و طی حکمی از طرف محمد جواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، علی صمصامی به عنوان سرپرست این اداره منصوب شد.

سید عباس حسینی کیا معاون توسعه، منابع انسانی و حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از همه کسانی که در افتتاح و راه اندازی این اداره همکاری و مشارکت داشتند، گفت: استقرار اداره حفاظت محیط زیست در این شهرستان میتواند گامی موثر در راستای حفاظت و صیانت هرچه بهتر از محیط زیست غنی این شهرستان باشد.

نواب خراسانی فرماندار شهرستان صیدون ضمن تقدیر از مدیر کل حفاظت محیط زیست بابت افتتاح اداره محیط زیست در شهرستان گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالای محیط زیستی شهرستان و وسعت بسیار زیاد مناطق جنگلی و گونه‌های خاص گیاهی و جانوری، این شهرستان نیازمند نگاه خاص و ویژه است که افتتاح اداره حفاظت محیط زیست قطعاً در حفاظت و حراست از این منابع و گونه‌ها بسیار موثر خواهد بود.