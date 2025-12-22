پینگ پنگ باز همدانی، برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، در ترکیب تیم ملی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فدراسیون پینگ پنگ، شیما صفایی بازیکن همدانی و ندا شهسواری را براساس رنکینگ جهانی برای شرکت در رقابت‌های تیمی قهرمانی جهان انتخاب کرد.

ستایش ایلوخانی، دیگر بازیکن همدانی هم، دوم تا چهارم دی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی بانوان حضور دارد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۲ بازیکن دسته برتر و ۴ بازیکن برتر رنکینگ جهانی برگزار می‌شود، تا ۲ بازیکن دیگر عضو تیم ملی شوند.

رقابت‌های پینگ پنگ تیمی قهرمانی جهان اردیبهشت سال آینده به میزبانی لندن برگزار خواهد شد.