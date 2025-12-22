پخش زنده
تور ملی والیبال ساحلی بانوان و مرحله دوم انتخابی تیم ملی کشورمان از امروز با حضور ۱۶ تیم به میزبانی منطقه آزاد قشم آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی و مرحله دوم انتخابی تیم ملی بانوان کشورمان از امروز (دوشنبه اول دی) با حضور ۱۶ تیم و جایزه ۸۰۰ میلیون ریالی برای هشت تیم برتر آغاز شد.
مرحله مقدماتی این مسابقات در چهار گروه آغاز شد و در روز نخست ۱۶ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد.
نتایج روز نخست تور ملی والیبال ساحلی بانوان در قشم به قرار زیر است:
ساری ترابر گرگانی صفر – هیات نوشهر مازندران ۲ (۱۰ بر ۲۱ و ۱۹ بر ۲۱)
منطقه آزاد قشم ب ۲ – آینده سازان درگهان الف صفر (۲۱ بر ۶ و ۲۱ بر ۵)
منطقه آزاد قشم الف ۲ – تدبیر ایمن کیش الف صفر (۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۰)
محبوب ابوموسی ۲ – ستارگان زرین گنو صفر (۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۹)
کلوپ دریایی ورزشی کوروش ۲ – بندر کیاشهر گیلان صفر (۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۲)
شهرداری ابوموسی ۲ – مهرگرد یزد صفر (۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۱۱)
منطقه آزاد قشم ج ۲ – آینده سازان درگهان ب صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۹)
ساری ترابر گرگانی ۲ – آینده سازان درگهان الف صفر (۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۸)
منطقه آزاد قشم ب ۲ – هیات نوشهر مازندران صفر (۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۶)
منطقه آزاد قشم الف ۲ – ستارگان زرین گنو صفر (۲۱ بر ۴ و ۲۱ بر ۷)
محبوب ابوموسی ۲ – تدبیر ایمن کیش الف صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۹)
سمیرا سیر تهران بیچ یک – بندر کیاشهر گیلان ۲ (۱۸ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۶ و ۱۲ بر ۱۵)
کلوپ ورزشی کوروش ۲ – تدبیر ایمن کیش ب صفر (۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۰)
شهرداری ابوموسی ۲ – آینده سازان درگهان ب صفر (۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۳)
منطقه آزاد قشم ج ۲ – مهرگرد یزد صفر (۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۷)
تور ملی والیبال ساحلی بانوان و مرحله نخست انتخابی تیم ملی اردیبهشت ماه به میزبانی قشم برگزار شد و با قهرمانی اکسوم تهران (شقایق شاهپوری-محدثه نباتیان) به پایان رسید.