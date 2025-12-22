تور ملی والیبال ساحلی بانوان و مرحله دوم انتخابی تیم ملی کشورمان از امروز با حضور ۱۶ تیم به میزبانی منطقه آزاد قشم آغاز شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی و مرحله دوم انتخابی تیم ملی بانوان کشورمان از امروز (دوشنبه اول دی) با حضور ۱۶ تیم و جایزه ۸۰۰ میلیون ریالی برای هشت تیم برتر آغاز شد.

مرحله مقدماتی این مسابقات در چهار گروه آغاز شد و در روز نخست ۱۶ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد.

نتایج روز نخست تور ملی والیبال ساحلی بانوان در قشم به قرار زیر است:

ساری ترابر گرگانی صفر – هیات نوشهر مازندران ۲ (۱۰ بر ۲۱ و ۱۹ بر ۲۱)

منطقه آزاد قشم ب ۲ – آینده سازان درگهان الف صفر (۲۱ بر ۶ و ۲۱ بر ۵)

منطقه آزاد قشم الف ۲ – تدبیر ایمن کیش الف صفر (۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۰)

محبوب ابوموسی ۲ – ستارگان زرین گنو صفر (۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۹)

کلوپ دریایی ورزشی کوروش ۲ – بندر کیاشهر گیلان صفر (۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۲)

شهرداری ابوموسی ۲ – مهرگرد یزد صفر (۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۱۱)

منطقه آزاد قشم ج ۲ – آینده سازان درگهان ب صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۹)

ساری ترابر گرگانی ۲ – آینده سازان درگهان الف صفر (۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۸)

منطقه آزاد قشم ب ۲ – هیات نوشهر مازندران صفر (۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۶)

منطقه آزاد قشم الف ۲ – ستارگان زرین گنو صفر (۲۱ بر ۴ و ۲۱ بر ۷)

محبوب ابوموسی ۲ – تدبیر ایمن کیش الف صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۹)

سمیرا سیر تهران بیچ یک – بندر کیاشهر گیلان ۲ (۱۸ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۶ و ۱۲ بر ۱۵)

کلوپ ورزشی کوروش ۲ – تدبیر ایمن کیش ب صفر (۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۰)

شهرداری ابوموسی ۲ – آینده سازان درگهان ب صفر (۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۳)

منطقه آزاد قشم ج ۲ – مهرگرد یزد صفر (۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۷)

تور ملی والیبال ساحلی بانوان و مرحله نخست انتخابی تیم ملی اردیبهشت ماه به میزبانی قشم برگزار شد و با قهرمانی اکسوم تهران (شقایق شاهپوری-محدثه نباتیان) به پایان رسید.