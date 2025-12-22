حقوق مردم مناطق میزبان صنعت باید به طور کامل رعایت شود

نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس گفت: طرح‌های مسئولیت اجتماعی وزارت نفت باید اثر مستقیم و ملموس اقتصادی و اجتماعی در زندگی مردم داشته باشند و با هماهنگی و هم‌افزایی دولت، مجلس، صنعت و جامعه محلی برنامه‌ریزی و اجرا شوند.