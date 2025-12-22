بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در آیین امضای تفاهمنامه ۸ هزار میلیارد ریالی مسئولیت اجتماعی صنعت که در پتروشیمی هنگام عسلویه برگزار شد، گفت: مسئولیت اجتماعی شرکتهای مستقر در منطقه باید جزئی جداییناپذیر از حکمرانی و برنامهریزی راهبردی آنها باشد و فقط یک فعالیت جانبی یا تشریفاتی محسوب نشود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرحها در مناطق پیرامونی صنعت افزود: طرحهای مسئولیت اجتماعی باید اثر مستقیم و ملموس اقتصادی و اجتماعی در زندگی مردم داشته باشند و با هماهنگی و همافزایی دولت، مجلس، صنعت و جامعه محلی برنامهریزی و اجرا شوند.
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس اظهار کرد: فرمانداران شهرستانها نقش اساسی در تعیین اولویت طرحها بر اساس سند توسعه شهرستانها دارند و شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی و شرکتهای پتروشیمی موظف به پیگیری و تسریع اجرای آنها هستند.
وی با قدردانی از فرمانداران، مدیران صنعت و دستاندرکاران اجرایی گفت: همکاریهای ارزشمند موجود، زمینهساز توسعه پایدار، رونق تولید و ایجاد رضایت اجتماعی و اعتماد بین صنعت و جامعه محلی شده است.
حجتالاسلام احمدی بیان کرد: تجربه اجرای طرحها در سالهای گذشته نشان میدهد که ارتباط مستمر بین صنعت و مدیران محلی و پایبندی به اصول مسئولیت اجتماعی، اثرگذاری واقعی و پایدار را به دنبال دارد.
وی همچنین به تخصیص اعتبارات تفاهمنامه به شهرستانهای جنوبی استان بوشهر اشاره کرد و گفت: سهم هر شهرستان از ۸۰۰ میلیارد تومان تفاهمنامه شامل عسلویه ۲۵۰ میلیارد تومان، کنگان ۲۵۰ میلیارد تومان، جم ۱۷۰ میلیارد تومان و دیر ۱۳۰ میلیارد تومان است که این منابع برای اجرای طرحهای آموزشی، بهداشتی، زیربنایی و محیط زیستی اختصاص مییابد تا نیازهای واقعی مردم مناطق پیرامونی صنعت بهصورت ملموس پاسخ داده شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان سخنان خود تاکید کرد: با استمرار این همکاریها و اجرای هدفمند طرحها، مناطق پیرامونی صنعت از مزایای ملموس اعتبارات بهرهمند خواهند شد و تاکید کرد که حقوق مردم و مناطق میزبان صنعت باید به طور کامل رعایت شود.