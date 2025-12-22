به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولی فقیه در گلستان در نشست علمای حوزه و استادان دانشگاه گلستان گفت: برای اینکه کشور ما به قله نزدیک شود و به قله برسد باید انسان هایی بسازیم که بتوانند این کشور را در آینده مدیریت کنند.

آیت الله نور مفیدی افزود : در برابر جنگ شناختی که دشمن علیه ما به راه انداخته باید کل جامعه مصونیت پیدا کند و آماده شود.



روز شهادت آیت الله محمد مفتح در سال ۱۳۵۸ که از پیش گامان وحدت حوزه و دانشگاه بود به این نام نامیده شده است.