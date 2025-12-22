پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت: ما اکنون در آستانه انقلاب پنجم صنعتی هستیم و دانشگاههای مهارتی باید به آزمایشگاهها و تجهیزاتی مجهز شوند که پاسخگوی نیازهای صنعت نسل ۴ و ۵ باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مهدی ابطحی در مراسم اختتامیه هفته پژوهش دانشگاه ملی مهارت افزود: نیروی مهارتی با دانش کافی نیاز بازار است و تربیت این نیرو، کار دانشگاه ملی مهارت است. در سالهای نخست انقلاب، فارغالتحصیلان دانشگاهی با روحیه جهادی نیازهای واقعی کشور را برطرف کردند، اما در ادامه، گسترش مراکز دانشگاهی بدون توجه به نیاز بازار، منجر به غلبه "مدرکگرایی" بر "دانایی" شد و تربیت انبوه فارغ التحصیلان بدون مهارت عملی، هرم نیروی انسانی کار کشور را بههم ریخت.
وی گفت: ما اکنون در آستانه انقلاب پنجم صنعتی هستیم و دانشگاههای مهارتی باید به آزمایشگاهها و تجهیزاتی مجهز شوند که پاسخگوی نیازهای صنعت نسل ۴ و ۵ باشد و با توجه به محدودیتهای اکولوژیک و رشد اقتصاد دانشبنیان، راهی جز تربیت نیروی ماهر با دانش کافی نداریم.
ابطحی گفت: دانشگاههای بزرگ ما در استانهای صنعتی، قراردادهای کلانی دارند، اما برای اجرای دقیق این پروژهها به بازوهای مهارتی نیاز است و همکاری دانشگاه ملی مهارت با دانشگاههای بزرگ باید در این بخش رقم بخورد. اگر دانشگاههای فنی و مهارتی نوسازی شوند، فناوری در درون خانواده وزارت علوم گردش خواهد یافت و نیاز صنعت به بهترین شکل پاسخ داده میشود.
لزوم نوسازی کارگاهها با مشارکت صنعت و جذب اساتید متخصص مهارتی، حضور در نمایشگاهها و رعایت استاندارد نسبت دانشجویان مهارتی از موارد دیگری بود که دکتر ابطحی در این نشست به آن اشاره کرد.
در پایان این مراسم با حضور سرپرست معاونت پژوهشی وزارت عتف، سامانههای جدید دانشگاه ملی مهارت رونمایی شد و از چهرههای برتر پژوهشی دانشگاه تجلیل شد.