مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین از آزادی ۱۷ زندانی و بهره مندی ۲۶۶ مددجوی زندان از مرخصی، به مناسبت حلول ماه پربرکت رجب، در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرهاد بهرامی، با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی مراجع قضائی و با تکیه بر مشارکت ارزشمند نهادهای مردمی، ستاد دیه و سازمان بسیح حقوقدانان استان، موفق شدیم چهار نفر از زندانیان جرائم غیرعمد که یک نفر از آنان زندانی زن بود را با مجموع بدهی ۱۲ میلیارد ریال از زندان مرکزی آزاد کنیم.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین اضافه کرد: 13 زندانی واجد شرایط دیگر نیز از کانون اصلاح و تربیت قزوین و زندان بویین زهرا آزاد شدند.

بهرامی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در چارچوب مقررات ارفاقی و با موافقت مراجع قضائی، به ۲۶۶ نفر از زندانیان زندانهای استان قزوین مرخصی اعطا شد تا ایام پرخیر و برکت این ماه را در کنار عزیزان خود سپری کنند.