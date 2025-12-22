پیکر حاجیه خانم سلطان قاسمی مادر شهید عبدالحسین عبدالهی ورجانی تشییع و در آرامستان روستای ورجان شهرستان کهک به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیکر پاک حاجیه خانم سلطان قاسمی مادر شهید عبدالحسین عبدالهی ورجانی از مسجد جامع روستای ورجان بر روی دستان مردم شهیدپرور شهرستان کهک تشییع و در آرامستان این روستا آرام گرفت.

شهید عبدالحسین عبدالهی ورجانی بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۴۱، در قم چشم به جهان گشود. پدرش محمدعلی، باربر فرودگاه بود و مادرش، سلطان نام داشت. تاپایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. راننده بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت.

عبدالحسین عبدالهی ورجانی نوزدهم آذر ۱۳۶۳، در جاده اهوازاندیمشک به فیض شهادت نائل و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.