آیین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری به عنوان یک رویداد ملی، به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این همایش با هدف ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای علمی مجموعه، نهادینهسازی فرهنگ تحقیق، ارج نهادن به پژوهشگران، شناسایی و بهرهمندی از توانمندیهای علمی موجود، تقویت جایگاه پژوهش، تکریم آثار برگزیده علمی، الگوسازی از نخبگان سازمانی، توسعه ارتباط با فرهیختگان درون و بروندستگاهی و شتاببخشی به روند رشد و توسعه پژوهش در وزارتخانه و سازمانهای تابعه برگزار شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این آیین با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی و وزارتخانهها اظهار داشت: پژوهش کاری ساده نیست و نیازمند همدلی، صبر و پایداری است. باید بپذیریم که مسیر پژوهش دشوار است، اما برای حل مسائل کشور راهی جز اتکا به پژوهش نداریم؛ از اینرو لازم است روشهای موجود در حوزه پژوهش بهبود یابد.
احمد میدری با اشاره به گستره وسیع مأموریتها و فعالیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پژوهشهای متنوع و گستردهای باید در این وزارتخانه انجام شود و ضروری است معاونان و مدیران، مسائل و چالشهای اجرایی را به پژوهشگران منتقل کنند.
وی تصریح کرد: پیوند میان علم، پژوهش و اجرا لازمه فعالیت یک مؤسسه پژوهشی موفق است. پژوهشگران تشنه پرداختن به مسائل واقعی هستند، اما باید توجه داشت که دستیابی به راهحلهای پژوهشی فرآیندی پیچیده و زمانبر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: مشغلههای اجرایی و امور روزمره گاه مانع پرداخت مدیران به پژوهش میشود؛ از اینرو انتقال مسائل به پژوهشگران با بهرهگیری از زاویه دید تحلیلی آنان، میتواند به ارائه راهکارهای دقیق و اجرایی منجر شود.