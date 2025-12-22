پخش زنده
وزیر امور مهاجرین افغانستان اعلام کرد: در ۴ سال اخیر نزدیک به ۷ میلیون مهاجر افغان از کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، براساس اعلامیه امروز وزارت امور مهاجرین افغانستان، مولوی «عبدالکبیر» در نشستی با حضور مسئولان حکومتی گفت: با روی کارآمدن حکومت جدید افغانستان، حدود شش میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به صورت داوطلبانه و اجباری از کشورهای همسایه (ایران و پاکستان) و برخی کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتهاند و این آمار درحال افزایش است.
وی افزود: تأمین ثبات در افغانستان و حاکمیت امارت اسلامی بر سراسر جغرافیای این کشور سبب کاهش مهاجرت شده و شمار مهاجران خروجی به خارج از کشور به گونهٔ قابل ملاحظهای کاهش یافته است.
وزیر امور مهاجرین افغانستان خاطرنشان کرد: طرح دائمی حل مهاجرت و رسیدگی به مشکلات آوارگان داخلی در این زمینه مؤثر واقع خواهد شد و علاوه بر ایجاد هماهنگی میان نهادهای حکومتی و نهادهای بینالمللی، زمینهٔ جلب کمکها و شناسایی نیازها را نیز فراهم میکند.
روز گذشته کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز از بازگشت ۲/۸ میلیون مهاجر افغان در سال جاری میلادی از ایران و پاکستان خبر داد.