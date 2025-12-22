امام جمعه بخش دابودشت و دشت سر آمل با اشاره به اینکه اعتکاف موجب تقویت روحیه معنوی در انسان و اجتماع می‌شودگفت: اعتکاف فرصت بسیار ارزنده‌ای است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ حجه الاسلام محمدعلی حاجی زاده در جلسه فرهنگ عمومی دوبخش دابودشت ودشت سر که در بخشداری دشت سر برگزار شد یکی از ثمرات این نظام اسلامی را ترویج مسائل معنوی دانست و گفت: اعتکاف در مباحث فقهی ما وجود داشته، اما در جامعه چندان مطرح نبود.

وی افزود: به برکت انقلاب اسلامی، مردم به‌ویژه جوانان با این سنت معنوی آشنا شدند و امروز از این فرصت بهره‌مند می‌شوند.

امام جمعه دو بخش دابودشت ودشت سرآمل از مراسم اعتکاف در ۹مسجد بخش دابودشت ودشت سر آمل خبر داد و افزود: از این تعداد پنج مسجد در بخش دشت سر وچهار مسجد در بخش دابودشت می‌باشد که مراسم اعتکاف امسال در دوبخش بیشترباحضور دانش آموزان وبانوان برگزار خواهد شد.

وی اعتکاف راموجب تقویت روحیه معنوی در انسان و اجتماع دانست و افزود: اعتکاف فرصت بسیار ارزنده‌ای است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد.

مراسم اعتکاف امسال در شهرستان آمل در ۴۶مسجد وبا حضور بیش از ۴هزار نفر برگزار خواهد شد.