به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به اطلاع عموم همشهریان عزیز می‌رساند که روز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴، تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه شهدای اراک برگزار خواهد شد.

این تمرین با هدف ارتقاء سطح آمادگی نیرو‌های عملیاتی، ارزیابی تجهیزات امداد و نجات، و هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی، نجات و اطفای حریق با سایر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود.

زمان برگزاری: سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴

محل: محدوده عملیاتی فرودگاه شهدای اراک

با توجه به برگزاری تمرین کامل طرح اضطراری فرودگاه شهدای اراک و ایجاد حریق در محدوده داخلی فرودگاه، تردد و جابجایی خودرو‌های امداد رسان به سمت فرودگاه مربوط به تمرین فوق خواهد بود و جای هیچ گونه نگرانی برای همشهریان وجود ندارد.