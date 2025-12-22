پخش زنده
تمرین کامل طرح اضطراری، دوم دی در فرودگاه شهدای اراک برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به اطلاع عموم همشهریان عزیز میرساند که روز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴، تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه شهدای اراک برگزار خواهد شد.
این تمرین با هدف ارتقاء سطح آمادگی نیروهای عملیاتی، ارزیابی تجهیزات امداد و نجات، و هماهنگی میان دستگاههای امدادی، نجات و اطفای حریق با سایر دستگاههای مرتبط انجام میشود.
زمان برگزاری: سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴
محل: محدوده عملیاتی فرودگاه شهدای اراک
با توجه به برگزاری تمرین کامل طرح اضطراری فرودگاه شهدای اراک و ایجاد حریق در محدوده داخلی فرودگاه، تردد و جابجایی خودروهای امداد رسان به سمت فرودگاه مربوط به تمرین فوق خواهد بود و جای هیچ گونه نگرانی برای همشهریان وجود ندارد.