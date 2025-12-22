به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این دوره از مسابقات که به مناسبت گرامیداشت شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه، با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران کشور و به میزبانی هیئت تکواندو استان قم در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، محمدجواد محمدی نودهی تکواندو کار گیلانی به مقام دوم رسید و مدال نقره اولین دوره مسابقات سراسری تکواندوکاران حافظ و قاری قرآن کریم کشور را از آن خود کرد.

همچنین خانم سیده زینب تقوی‌پور دیگر تکواندو کار گیلانی در بخش خواهران در مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم توانست مقام اول و مدال طلا را در رشته حفظ کل قرآن کریم از آن خود کند.

این مسابقات در دو بخش حفظ و قرائت قرآن کریم و با حضور ۲۳۰ تکواندوکار از سراسر کشور در دو رده سنی زیر ۱۷ سال و بالای ۱۷ سال، برگزار شد.