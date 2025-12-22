\u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u06af\u0641\u062a: \u0686\u0647\u0644 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0633\u0648\u062e\u062a\u06af\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0627\u0647 \u062f\u0631\u0635\u062f \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0627\u0646\u062d \u0633\u0648\u062e\u062a\u06af\u06cc \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0627\u0644\u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc\u0646 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n