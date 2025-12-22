

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری بیست و پنجمین کنگره کنفدراسیون هندبال آسیا که به میزبانی مصر برگزار شد، در جلسه هیات‌رئیسه این کنفدراسیون و بر اساس اختیارات تفویض شده به اعضای رئیس و اعضای هیات رئیسه، کرسی ریاست یکی از کمیته‌های مهم کنفدراسیون آسیا به یک ایرانی رسید.

بر این اساس با تصمیم هیات رئیسه AHF میترا نوری، ناظر جهانی هندبال ایران به عنوان رئیس کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا منصوب شد.

همچنین وی با عضویت در کمیته اخلاق فدراسیون جهانی هندبال، صاحب یک کرسی ارزشمند دیگر برای کشورمان شدند.

پیش از این و در کنگره کنفدراسیون هندبال آسیا، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نایب‌رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا انتخاب شده بود.