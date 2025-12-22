به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان از لزوم پوشش مناسب کنتور آب، لوله و اتصالات منازل در فصول سرد سال خبر داد.

محمد کریمی گفت: با توجه به برودت هوا در استان چهارمحال و بختیاری مردم در روز‌های باقی مانده از پاییز و فصل زمستان مواظب یخ زدگی و ترکیدگی کنتور‌های آب و دیگر تاسیسات آبرسانی منازل خود باشند چرا که کاهش دما و موج سرما در این روز‌ها ضرورت رسیدگی به تاسیسات آبرسانی را دو چندان کرده و ترکیدگی بیش از ۲۵۰ کنتور در دو روز گذشته ثبت شده است.

وی از مردم درخواست کرد با پوشش مناسب، لوله‌های آب، کنتور و تاسیسات آبرسانی را محافظت کنند تا بواسطه سرمای هوا دچار حوادثی نظیر ترکیدگی کنتور و قطعی آب نشوند.

وی در تشریح راه‌های جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدگی تاسیسات آبرسانی منازل با تاکید بر محافظت ویژه از کنتور‌های آب با توجه به آسیب پذیر بودن آنها افرود: مشترکان باید نکاتی را در راستای جلوگیری از یخ زدگی کنتور آب و عدم ایجاد ترکیدگی در لوله‌های آب در نظر داشته باشند.

وی گفت: از جمله راهکار‌هایی که می‌توان به صورت عملی به آنها پرداخت عبارتند از:

- نصب محفظه یا ساخت حوضچه برای کنتور آب

- پر نمودن محفظه کنتور با استفاده از کیسه‌های حاوی پوشال، خاک اره، کاه، پارچه

- لوله گذاری صحیح در زمان لوله کشی با حفاری کانال در عمق مناسب

- بهسازی حوضچه کنتور آب در صورت تخریب

- لایروبی و تمیز نمودن حوضچه‌های کنتور از گل ولای، آب و...

- قرار دادن درپوش مناسب بر روی محفظه کنتور آب

- استفاده از پشم شیشه برای عایق بندی کنتور‌هایی که خارج از محفظه همچنین لوله، اتصالات و تاسیسات آبرسانی روکار

- تخلیه آب لوله‌های غیر ضروری برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، مخصوصا ساختمان‌های نیمه کاره

- قطع آب منازل خالی از سکنه، مغازه‌ها، کارگاه‌ها تعطیل و...

وی یادآوری کرد: با رعایت این تمهیدات می‌توان علاوه بر اینکه از قطع شدن آب منازل خود به دلیل یخ زدگی کنتور، لوله، اتصالات و دیگر تاسیسات آبی جلو گیری کنیم متضرر خسارت مالی نیز نشویم چرا که طبق آئین نامه عملیاتی شرکت آبفا حفظ و نگهداری از تاسیسات آبرسانی داخلی به عهده مالک یا بهره‌بردار است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان چهارمحال و بختیاری به مشترکین توصیه کرد در صورت مشاهده یخ زدگی در تاسیسات آبرسانی ضمن تماس با مرکز شبانه روزی ارتباط با مشتریان به شماره تلفن سه رقمی ۱۲۲ برای راهنمایی‌های لازم می‌توانند از حرارت غیر مستقیم نظیر گرمای سشوار برای رفع یخ زدگی تاسیسات آبرسانی استفاده کنند.