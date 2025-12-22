به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم در بخش بزگسالان و ۸ تیم در بخش دانش اموزی از روستا‌های اطراف آغاز شد و طی چند روز، شاهد برگزاری بازی‌هایی پرهیجان و جوانمردانه بود.

در پایان این دوره از مسابقات، تیم‌های برتر معرفی و با اهدای جام و لوح تقدیر از آنان تجلیل به عمل آمد. امید است برگزاری چنین رویداد‌هایی زمینه‌ساز رشد و توسعه ورزش فوتبال در روستا‌های شهرستان مریوان باشد.