مسابقات فوتبال جام فریاد پاک با حضور ۲۰ تیم روستایی در روستای نژمار از توابع شهرستان مریوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این رقابتها با حضور ۱۲ تیم در بخش بزگسالان و ۸ تیم در بخش دانش اموزی از روستاهای اطراف آغاز شد و طی چند روز، شاهد برگزاری بازیهایی پرهیجان و جوانمردانه بود.
در پایان این دوره از مسابقات، تیمهای برتر معرفی و با اهدای جام و لوح تقدیر از آنان تجلیل به عمل آمد. امید است برگزاری چنین رویدادهایی زمینهساز رشد و توسعه ورزش فوتبال در روستاهای شهرستان مریوان باشد.