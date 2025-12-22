پخش زنده
عملیات مرمت و حفاظت گنبد آرامگاه شاه نعمتالله ولی ماهان کرمان آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با تأکید بر اهمیت مرمت ابنیه تاریخی استان کرمان در مسیر حفاظت و حراست از داشتههای تاریخی و فرهنگی و کمک به جذب و ماندگاری گردشگران در استان گفت: مرمت آرامگاه شاه نعمت الله ولی شهر ماهان با تخصیص اعتباری بیشاز ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی انجام شد
مرتضی نیکرو افزود: این مرحله از عملیات حفاظت و احیا شامل مرمت کاشیکاری گنبد، برچیدن کاشی، پیادهسازی طرح، شمارهگذاری و تکمیل طرح روی قالب، نصب کاشی روی گنبد، عایقکاری سنتی، اندودکاری و بندکشی انجام شدهاست.
نیکرو خاطرنشان کرد: این رویکرد با حفظ اصالت بناها و تقویت هویت فرهنگی، زمینه بهرهبرداری مسئولانه از ظرفیتهای تاریخی را فراهم میکند و ضمن افزایش ماندگاری گردشگران، به رونق اقتصادی جوامع محلی، انتقال ارزشهای فرهنگی به نسلهای آینده و شکلگیری پیوندی معنادار بین میراث تاریخی و زندگی معاصر کمک میکند.