دادستان تهران گفت: میزان رفع تعهدات ارزی در هشت ماه نخست امسال بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران افزود: میزان رفع تعهدات ارزی در هشت ماه نخست امسال بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
دادستان تهران گفت: میزان وصولی شعب تحقیق؛ شامل ایفای رفع تعهدات ارزی، پروندههای مالیاتی و تسهیلاتی، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان و مجموع وصولی شعب تحقیق و اجرای احکام شامل ایفای تعهدات ارزی، پروندههای مالیاتی، رد مال و جزای نقدی، حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
صالحی همچنین از تشکیل کارگروه عفاف و حجاب در دادستانی تهران خبر داد و افزود: در این جلسه، مدیران برخی از دستگاهها از جمله وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی وگردشگری، ورزش و جوانان، شهرداری تهران و اتحادیه تالارها حضور داشتند.