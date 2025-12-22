به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ دکتر رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش کشور، در همایش گرامیداشت روز آموزش ابتدایی در ساری، مازندران را از استان‌های پیشتاز کشور در تحقق شاخص‌های عدالت آموزشی و کیفیت آموزش در دوره ابتدایی معرفی کرد.

وی با اشاره به ابتکار استان مازندران در نام‌گذاری سی‌ام آذر به عنوان روز آموزش ابتدایی گفت: این اقدام ارزشمند، بیانگر توجه ویژه همکاران ما در استان مازندران به دوره بنیادین آموزش ابتدایی است؛ دوره‌ای که سرآغاز شکل‌گیری و رشد شخصیت کودکان این سرزمین به شمار می‌رود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: امیدواریم این ابتکار شایسته در سایر استان‌های کشور نیز دنبال و اجرا شود. از اینکه همکاران پرتلاش ما در مازندران چنین اهتمام جدی و نگاه عمیقی به آموزش ابتدایی دارند، بسیار خرسندیم.

حکیم‌زاده با تأکید بر جایگاه استان مازندران در نظام تعلیم و تربیت کشور تصریح کرد: خوشبختانه مازندران در تحقق شاخص‌های مرتبط با دوره آموزش ابتدایی از استان‌های پیشتاز کشور است و انتظار می‌رود با این حرکت ارزشمند، شاهد موفقیت‌های هرچه بیشتر استان در دستیابی به اهداف آموزش ابتدایی باشیم.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده آموزش ابتدایی در شکل‌گیری شخصیت و آینده اجتماعی دانش‌آموزان گفت: آموزش ابتدایی صرفاً آموزش خواندن و نوشتن نیست، بلکه نخستین تجربه کودکان از امید، خودباوری، عدالت و احترام اجتماعی در همین دوره شکل می‌گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه هیچ فناوری‌ای جای معلم را نمی‌گیرد، افزود: تقلید نقش معلم به انتقال محتوا خطایی جدی است؛ زیرا اثرگذاری معلم، به‌ویژه در کلاس اول، ماندگارترین تأثیر تربیتی در طول زندگی افراد است.

وی با اشاره به تجربه سال‌ها معلمی و مسئولیت در حوزه آموزش ابتدایی کشور، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ویژگی یک معلم در دوره کودکی، دوست داشتن دانش‌آموزان و درک تفاوت‌های فردی آنان است؛ موضوعی که مسیر زندگی کودکان را شکل می‌دهد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش در پایان ابراز امیدواری کرد: نام‌گذاری روز آموزش ابتدایی در مازندران به الگویی ملی تبدیل شود و این مسیر ارزشمند در سایر استان‌های کشور نیز تکرار گردد.