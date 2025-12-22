پخش زنده
امروز: -
همایش بینالمللی «زن معاصر و ارزشهای الهی» با مشارکت دانشگاه ملی فارابی قزاقستان در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، با حضور جمعی از اساتید برجسته از ایران و قزاقستان، سلسلهنشستهای تخصصی با محوریت «معرفی دیدگاه نوین اسلام نسبت به زنان به جامعه جهانی» رسماً آغاز به کار کرد. این برنامهها با هدف پاسخگویی به نیازهای روز جامعه جهانی و نمایش مفاهیم بهروز فقه و اندیشه اسلامی در حوزه زنان طراحی شدهاند.
فاطمه فلاح تفتی دبیر علمی همایش این برنامه را یک اقدام راهبردی در عرصه دیپلماسی علمی و فرهنگی توصیف کرد. و افزود: «این سمینار، اولین گام از مجموعهای از نشستهایی است که به صورت مستمر با همکاری دانشگاههای معتبر در کشورهای مختلف جهان پیگیری خواهد شد. تمرکز ما بر ارائه یک الگوی جامع و سازنده از کرامت زن در چارچوب اسلامی است.»
فلاح تفتی با اشاره به استقبال چشمگیر نخبگان علمی از این نشست گفت: بیش از ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه فارابی قزاقستان از دانشکدههای مختلف حضور داشته و دیدگاههای علمی خود را ارائه دادهاند. همچنین از دانشگاههای داخلی نیز، اساتید ارشد دانشگاههایی همچون علامه طباطبایی و دانشگاه امام صادق (ع) مشارکت فعال داشته و مباحث کلیدی را هدایت کردند.
دبیر علمی همایش تصریح کرد: این سلسلهنشستها، با حمایت علمی مراکز دانشگاهی و با هدف تعمیق درک بینالمللی از مبانی نوین اسلامی در قبال زنان، به کار خود ادامه خواهد داد.