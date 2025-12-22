پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر نفت گفت: اولویت دولت همواره تأمین معیشت پایه مردم بوده است و ۷۰ درصد از منابع هدفمندی یارانهها از فروش گاز طبیعی تأمین میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در میز اقتصاد امروز به موضوع خوراک پتروشیمی، از قانون تا اجرا با حضور مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، احمد زراعتکار معاون برنامهریزی وزیر نفت، زینب قیصری رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی، رضا سپهوند عضو کمسیون انرژی مجلس و مصطفی سعیدی کارشناس انرژی پرداخته شد.
در ابتدای این برنامه مهدوی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: در پایان سال ۹۳ برای اولین بار در مجلس قانون الحاق دو، برای خوراک پتروشیمیها قانون تعیین شد در این قانون وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمیها را با رعایت معیار (متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی با سایر مصارف داخل، صادراتی و وارداتی) تعیین کند.
مهدوی ادامه داد: یعنی قیمت را باید دولت و وزارت نفت طوری تعیین کنند که محصولات ایران قابل رقابت با دنیا باشد، همچنین در دومین بند به ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی اشاره شده است، اروپا ۶۹ تا ۷۰ درصد انرژی خود را از کشورهای مختلف وارد میکند و این خود باعث اختلال در فرمول شده است، ما ۸ میلیارد دلار به صنایع پاییندستی کالا میدهیم، ما در تولید ناخالص داخلی اثرگذار هستیم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی تصریح کرد: ما ده درصد از گازی را که در کل کشور تولید میشود، مصرف نمیکنیم و شما بروید ببینید ما در تولید ناخالص داخلی چقدر اثر گذار هستیم؟
مهدوی گفت:سال گذشته یک و ۴ میلیارد دلار صادراتمان را از دست دادهایم، ما از سال ۹۷ که ارز به این شکل شد تا امروز ۹۸ درصد تعهد ارزی خود را انجام دادهایم همچنین ما در برنامه هفتم که ۶۶ طرح داریم ۵۰ درصد آن در زنجیره است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: امروز با تمامی مسائل داریم کار میکنیم و خوراک ارزان نمیخواهیم. ابهری افزود: ما ۳ هزار مگاوات برق تولید میکنیم، گاز را حدود ۸ هزارتومان به ما میدهند ما این طوری به شبکه برق کمک میکنیم و بعد باید جریمه بشویم؟
پتروشیمیها بین ۲۴ تا ۵۰ درصد حاشیه سود دارند
در ادامه معاون برنامهریزی وزیر نفت گفت: بحث قیمت گذاری حاملهای انرژی به صورت پایه در قانون هدفمند سازی یارانهها قانون گذار تعیین تکلیف کرده است در حوزه گاز طبیعی تکلیفی که در واقع شده این است که قیمتهای گاز طبیعی برای مصارف داخلی ۷۵ درصد قیمتهای صادراتی در افق پنج ساله تصویب قانون اصلاح و افزایش پیدا کند و مابه التفاوت و روشهای حمایتی برای حوزه یارانهای نقدی و حوزه بهینه سازی انرژی پیش بینی شده که قانون گذار این گونه تصمیم گرفته است.
احمد زراعتکار ادامه داد: در سال ۹۵ در موضوع نرخ گذاری واحدهای پتروشیمی افت و خیزهای داشته که از سال ۱۴۰۱ تا امروز به نرخ گذاری پایه براساس فرمول برگشتهایم، نرخ گذاری برای حوزه پتروشیمیها حدود ۳۰ درصد نرخهای صادراتی است.
معاون برنامهریزی وزیر نفت افزود: ما در چارچوب قانون عمل میکنیم و از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ ما عملا چیزی حدود یک سوم نرخهای صادراتی کار میکنیم، بخش اعظم صنعت پتروشیمی محصول میان زنجیرهای تولید میکند و تکمیل زنجیره اتفاق نیوفتاده است و حاشیه سود محدودی داشته است.
احمد زراعتکار افزود: منابع ناشی از فروش گاز به شرکتهای پتروشیمی و سایر صنایع همواره به حساب هدفمندی یارانهها واریز میشود، و وزارت نفت از این منابع بهرهای نمیبرد، حدود ۳۷۰ همت هم از منابع هدفمندی از محل فروش گاز طبیعی است که بخش زیاد آن ۱۷۰ همت هم از محل فروش گاز برای پتروشیمیها تأمین میشود.
معاون برنامهریزی وزیر نفت تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد مصرف گاز در صنایع پتروشیمی به سوخت اختصاص دارد که قیمت آن به مراتب پایینتر از نرخ خوراک است و در محاسبه نرخ متوسط، موجب کاهش قیمت نهایی میشود. این شیوه محاسبه، روالی رایج در همه کشورهای جهان است و نرخها بر اساس میانگین مصرف تعیین میشوند، نه یک بخش خاص از آن.
معاون وزیر نفت گفت: اولویت دولت همواره تأمین معیشت پایه مردم بوده است. بخش عمدهای از منابع هدفمندی یارانهها که ۷۰ درصد میباشد از فروش گاز طبیعی تأمین میشود.
احمد زراعتکار بیان کرد: بر همین اساس، نرخ متوسط گاز در بازه هفتماهه حدود ۱۰ سنت به ازای هر مترمکعب بوده که این رقم نهتنها بالاتر از نرخهای منطقهای نیست، بلکه نشان میدهد قیمت گاز در کشور همچنان رقابتی است. در بسیاری از کشورهای دارای منابع گازی، پروژههای پتروشیمی بهصورت مشارکتی اجرا میشوند؛ به این معنا که حاکمیت گاز را با یک نرخ پایه در اختیار پروژه قرار میدهد و در مقابل، از محل سهام آن واحدها منتفع میشود. این در حالی است که در کشور ما، دولت سهامی از پتروشیمیها دریافت نکرده است.
معاون برنامهریزی وزیر نفت بیان کرد: در صورت اصلاح سازوکارها و ایجاد مسیرهای جبرانی، میتوان بخشی از فشارهای موجود را کاهش داد. بر اساس آمارها، بیش از ۷۰ درصد منابع هدفمندسازی یارانهها و پرداختهای نقدی به مردم، از محل فروش گاز طبیعی تأمین میشود؛ بهطوری که یارانههای پرداختشده اخیر نیز از همین محل بوده است. در عین حال، گاز طبیعی به پتروشیمیها، صنایع و بخشهای مولد کشور با قیمتی حدود یکسوم نرخ بینالمللی و صادراتی عرضه میشود. این موضوع نشان میدهد که حمایت از تولید داخلی همچنان در اولویت قرار دارد و زنجیره ارزش انرژی در کشور با رویکردی حمایتی مدیریت میشود.
احمد زراعتکار افزود: پتروشیمیها اوره، پلیمریها بین ۲۴ تا ۵۰ درصد حاشیه سود دارند، متانولهای قدیمی که سرمایهگذاری هایشان را مستهلک کردهاند کاملا زندگی خود را دارند.
شیوه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها باید اصلاح شود
در ادامه رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس شورای اسلامی در فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نشستهای متعددی داشتهایم و ذینفعان همه اظهار داشتند که مهمترین چالش امروز صنعت پتروشیمی کشور شیوه قیمت گذاری خوراک است ما ذینفعان و انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی، معاون وزیر و ... طی چندین نشست همه به این نتیجه رسیدهایم که این فرمول نیاز به اصلاح دارد.
زینب قیصری ادامه داد: ما نسبت به تمامی کشورهای همسایه که شرایطی مشابه کشور ما را دارند گاز را به نرخ گران تری به صنعت پتروشیمی عرضه میکنیم این در حالی است که این صنعت، جزو صنایع پیشران و موتور محرک صنایع تکمیلی برای صنایع پایین دست ما محسوب میشود.
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرمول فعلی خوراک پتروشیمیها دارای دوبخش است نخست، متوسط قیمت مصرف داخلی، صادرات و واردات را در نظر میگیرد، بخش دوم هم چهار هاب را در نظر میگیرد، همچنین سناریوهای مختلفی در این خصوص انجام شد که این قیمت در حال حاضر بالا است و نیاز به اصلاح دارد، ولی در حال حاضر دولت نیاز است که چتر حمایتی خود را بر سر این پتروشیمیها داشته باشد، تا فضا و شرایط برای توسعه آنها محیا شود و درآمد آنها به سمت توسعه خودشان برود.
زینب قیصری تصریح کرد: باید مشوقهایی در نظر گرفته شود که باعث شود پتروشیمی به سمت تکمیل زنجیره ارزش بروند و ارزش افزوده بیشتری را حاصل کنند، خواهشمندیم دولت یک نگاه مبتنی بر آینده برای این صنعت داشته باشد تا این فرمول اصلاح شود.
همچنین رضا سپهوند عضو کمسیون انرژی مجلس گفت: متانولها و پتروشیمیها از مجموعههای سود آور کشور هستند که متاسفانه حاشیه سود آنها کم شده است، در دهه قبلی ما شبکه گاز خانگی توسعه پیدا نکرد و شرکتهای متانول توسعه پیدا نکرد و قیمتهای جهانی امروز کاهش پیدا کرده است.
رضا سپهوند افزود: باتوجه به اینکه قیمتهای جهانی ۳۲۰ تا ۳۵۰ است و اینکه ما خوراک را برای آنها گرانتر کردهایم و قطعی گاز به این صنعت ضربه زده و حاشیه سودشان را به شدت کاهش داده است به طوری کلی قیمتها باید طوری باشد که این تعهدات خدشه دار نشود، متاسفانه این تعهدات به خوبی اجرا نمیشود و دولت باید در این خصوص لایحهای بیاورد.
در پایان مصطفی سعیدی کارشناس انرژی افزود:خود دولت و کلان نگاه کردن به مسئله دولت مهم است، اگر نگاه توجهای نشوند این واحدها ورشکست میشوند و باز دولت باید تقبل کند این واحدها را راهاندازی کنند.
مصطفی سعیدی افزود: سالیان گذشته هم آنقدر قیمت پایین بوده که عمده سرمایهگذاری به سمت خوراک گازی آمده تا سمت خوراک مایع و این نبود توازن که در توسعه پتروشیمیهای گازی به وجود آمده به واسطه این قیمت گذاریها بوده است.