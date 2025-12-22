به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرمانشاه صبح امروز، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در کمربندی غربی، نرسیده به میدان امام حسین (ع) از مسیر اصلی منحرف شد و با تیر چراغ برق حاشیه جاده برخورد کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، خودرو پس از برخورد با تیر چراغ و مصدومیت سه سرنشین آن، دچار آتش سوزی شد که بلافاصله پس از اعلام حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۸ سازمان آتش نشانی در محل حاضر شدند و ضمن مهار کامل حریق، اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی محل حادثه را انجام دادند.

مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه توسط عوامل امدادی، جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. علت دقیق وقوع این سانحه توسط کارشناسان در دست بررسی است.