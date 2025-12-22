رئیس هیئت عامل ایمیدرو در مجمع عمومی فوق‌العاده طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، بر چالش‌های اجرا و تأمین مالی این طرح‌ها تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر نهادهای استانی برای اولویت‌بندی منابع و عبور از مشکلات شد.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ایمیدرو منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد.

یونس الستی، معاون توسعه مدیریت منابع وزارت صمت به عنوان رئیس مجمع و محمد مسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو به همراه نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های اقتصاد، تعاون و نیرو حضور داشتند.

در این جلسه، گزارش عملکرد طرح‌های "ایجاد زیربناهای لازم در مناطق معدنی"، "مناطق ویژه صنایع انرژی‌بر لامرد و پارسیان" و "تولید آلومینا از نفلین سینیت" و گزارش حسابرس مستقل و ذی‌حساب نیز ارائه شد.

سمیعی‌نژاد با برشمردن چالش‌های اجرای این طرح‌ها، گفت: «تأمین مالی این پروژه‌ها با موانع جدی روبرو است و به طور متوسط تنها ۱ تا ۲ درصد منابع از حقوق دولتی معادن و بودجه عمومی تأمین می‌شود؛ مابقی از منابع داخلی ایمیدرو هزینه می‌گردد.»

وی تأکید کرد: «همکاری بیشتر نهادها و سازمان‌های استانی برای تعیین اولویت‌ها و تخصیص هدفمند منابع مالی ضروری است تا طرح‌ها از مشکلات عبور کنند.»

در پایان مجمع، صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ایمیدرو به اتفاق آرا تصویب شد.