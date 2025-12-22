به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، استاندار البرز با اشاره به افتتاح یک طرح مهم راهسازی در محور کیانمهر – ماهدشت گفت: توسعه و ایمن‌سازی راه‌ها با هدف کاهش تصادفات، افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، با جدیت در استان البرز دنبال می‌شود.

مجتبی عبداللهی روز دوشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۴ در حاشیه آیین افتتاح پروژه بهسازی و اصلاح محور کیانمهر به ماهدشت مقابل فرودگاه پیام، اظهار کرد: این مسیر به طول ۲ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان توسط اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اجرا شده است.

او افزود: در گذشته به دلیل وجود پیچ انحرافی و شرایط نامناسب شیب مسیر، شاهد تصادفات متعدد و حتی حوادث منجر به فوت در این محور بودیم که با طراحی مسیر مستقیم، تملک اراضی و اجرای این پروژه، ایمنی تردد به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

استاندار البرز با تبریک هفته حمل‌ونقل و روز راهداری، از تلاش راهداران استان قدردانی کرد و گفت: موضوع حمل‌ونقل و ترافیک از مهم‌ترین اولویت‌ها در همه کشور‌های جهان است و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، آثار مثبت فراوانی از جمله افزایش ایمنی خانواده‌ها، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا را به همراه دارد.

عبداللهی با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد راهسازی در استان تصریح کرد: در محور کرج – قزوین تا تهران اقدامات گسترده‌ای از جمله تعریض مسیر‌ها انجام شده و در بخش‌های باقی‌مانده نیز پروژه‌ها در مراحل نهایی قرار دارند.

او خاطرنشان کرد: پروژه‌های متعددی در حوزه راهداری و حمل‌ونقل در استان البرز در دست اجراست که بخشی از آنها در ایام پیش‌رو و به‌ویژه دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار البرز تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، تأمین آرامش، آسایش و ایمنی بیشتر برای مردم استان و مسافران عبوری است و این مسیر خدمت‌رسانی با قدرت ادامه خواهد داشت.