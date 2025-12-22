به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این رویداد که قرار است در سایر استان‌ها نیز برگزار شود، با هدف یادآوری اهمیت خوراک سنتی به نسل جدید و ترویج آن در جامعه، فعالان کلیدی صنعت غذا، شرکت‌های تولیدی، کافه‌دارها، رستوران‌ها و سفره‌خانه‌های استان را گرد هم آورد امروز در تالار مرکزی رشت برگزار شد.

محمد صارمی، رئیس انجمن خوراک باستانی، سخنران این برنامه بود.

این گردهمایی تخصصی، گامی مهم برای تثبیت دوباره موقعیت گیلان به عنوان یکی از غنی‌ترین قطب‌های غذایی خاورمیانه است.

روهام قلیچی مسئول برگزاری این رویداد گفت: موفقیت این رویداد و پیگیری‌های آتی می‌تواند منجر به توسعه پایدار گردشگری خوراک در گیلان شود، به طوری که طعم‌های احیا شده، به عامل اصلی جذب گردشگران داخلی و بین‌المللی تبدیل شوند و اقتصاد محلی را به‌طور چشمگیری شکوفا سازند.

وی تاکید کرد: انتخاب گیلان به عنوان استان پیشگام، به دلیل جایگاه ممتاز این منطقه در حوزه تنوع زیستی غذایی بوده است.

روهام قلیچی ابراز امیدواری کرد که این رویداد، الگویی موفق برای برگزاری مشابه در سطح ملی و سایر استان‌ها شود.

وی افزود این رویداد با هدف اصلی «یادآوری و ترویج خوراک‌های سنتی با تنوع بسیار بالا» تدوین شده است؛ این اقدام در راستای حفظ جایگاه فرهنگی خوراک در استان گیلان صورت پذیرفته تا نسل جدید، که آگاهی کمتری نسبت به این میراث غذایی دارند، مجدداً با آن آشنا شده و این سنت غنی تقویت شود.