نخستین صندوقهای سرمایه گذاری نقره امروز پذیره نویسی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران در آیین پذیرهنویسی نخستین صندوق های سرمایه گذاری نقره با بیان اینکه توسعه بازارهای مالی بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی بورس کالا تعریف شده است، اظهار کرد: در گذشته جای اوراق بهادار در بورس کالا خالی بود، اما طی چند سال اخیر این بازار بهصورت جدی توسعه یافته است.
جهرمی افزود: سال گذشته ۳۴ درصد از کل معاملات بورس کالا مربوط به اوراق بهادار مبتنی بر کالا بود و این سهم در ۹ ماهه امسال به ۴۱ درصد رسیده که نشاندهنده تغییر جدی در ترکیب معاملات و استقبال فعالان بازار است.
مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به آغاز معاملات نقره در سال گذشته گفت: در ابتدای راهاندازی این بازار، تنها دو تولیدکننده داخلی نقره در بورس کالا حضور داشتند، اما امروز ۹ تولیدکننده در حال عرضه هستند. در حال حاضر حدود ۲۹ تن نقره بهعنوان موجودی در بورس کالا وجود دارد و سرمایهگذاران متناسب با نیاز خود میتوانند در این بازار سرمایهگذاری کنند.
جهرمی افزود: از این میزان موجودی، ۲۰ تن مربوط به تولید داخل و ۹ تن نقره وارداتی است و اگر فرآیند بازار بهصورت شفاف و مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا پیش برود و منافع تولیدکننده در آن لحاظ شود، قطعاً بازار با سرعت بیشتری توسعه پیدا میکند.
مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به برنامههای آتی بورس کالا در حوزه نقره تصریح کرد: امروز صندوقهای نقره را در کنار بازار یک سال گذشته در نظر گرفتهایم و در هفتههای آینده نیز معاملات اختیار معامله (آپشن) روی نقره راهاندازی میشود؛ دقیقاً همان مسیری که پیشتر در بازار طلا طی شده است.
جهرمی تأکید کرد: ابزارهایی که در بورس کالا طراحی میشود، لزوماً برای همه بخشهای تولیدی شناختهشده نیست، اما همین ابزارها میتواند نقش مؤثری در افزایش تولید و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند. برنامهریزی کردهایم بخش مهمی از این ابزارها را تا پیش از شهریور سال آینده اجرایی کنیم.
مدیرعامل بورس کالای ایران همچنین به امکان تهاتر مالی میان شرکتها از طریق اوراق اشاره کرد و گفت: شرکتها میتوانند بدهیها و مطالبات خود را از مسیر ابزارهای مالی بورس کالا مدیریت کنند که این موضوع به شفافیت و تسهیل مبادلات کمک میکند.
جهرمی درباره برنامههای این بورس تا سال آینده توضیح داد: راهاندازی معاملات اوراق سلف استاندارد کوتاهمدت با تسویه از طریق گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف استاندارد ساختمان و گواهی سپرده مبتنی بر ساختمان، ایجاد بستر معاملات قراردادهای مولدسازی طلا، راهاندازی اوراق خرید دین کالایی، معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی برای معادن، ایجاد بستر حراج امتیاز بهرهبرداری از مجتمعهای تولیدی، فراهمسازی امکان توثیق اوراق بهادار مبتنی بر کالا از طریق اتصال به سامانه جامع موضوع آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و همچنین توسعه صندوقهای سرمایهگذاری کالایی و بازتعریف زیرساختهای نرمافزاری از جمله این برنامههاست.
مدیرعامل بورس کالای ایران در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از معادن کوچک که پیشتر کمتر مورد توجه بودند، امروز با استفاده از همین ابزارهای مالی در مسیر توسعه قرار گرفتهاند و شاهد افزایش تولید در این بخش هستیم.