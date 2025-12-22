تولیت مقدس مسجد جمکران ماه رجب را فرصتی برای خودسازی، تقویت معنویت و تجدید عهد با آرمان‌های شهدا دانست و گفت: خانواده‌های معظم شهدا باید ادامه‌دهنده راه نورانی شهید خود و زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر (عج) باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد به همراه جمعی از خادمان آستان مقدس مسجد جمکران، در نخستین روز از ماه مبارک رجب با حضور در منزل شهید محسن صداقت‌فر، با خانواده معظم این شهید سرافراز مدافع حرم دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم، گفت: شهدا با نثار جان خود از حریم اهل‌بیت (ع) و ارزش‌های والای اسلامی دفاع کردند و امروز امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون ایثار و فداکاری این عزیزان و صبر و استقامت خانواده‌های معزز آنان است.

وی با تأکید بر جایگاه رفیع خانواده‌های شهدا افزود: شهید پیشروست و خانواده‌های معظم شهدا نیز باید پیشرو و ادامه‌دهنده راه نورانی شهید خود و باید زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر (عج) باشند.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد با اشاره به فضیلت ماه رجب و تقارن این ایام با یاد شهدا، این ماه را فرصتی برای خودسازی، تقویت معنویت و تجدید عهد با آرمان‌های شهدا دانست و بر لزوم پاسداشت خون پاک آنان تأکید کرد.

همسر شهید صداقت در این دیدار با اشاره به اینکه تا کسی شهید زندگی نکند، شهید نخواهد شد، به بیان خاطراتی از زندگی این شهید والامقام پرداخت.

در پایان، تولیت مسجد جمکران و خادمان این مسجد با اهدای هدایایی از مقام شامخ شهید محسن صداقت‌فر قدردانی و برای خانواده این شهید والامقام صبر، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت کردند.